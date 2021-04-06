Богомаз призвал брянских дорожников работать по ночам

В Брянске продолжается гарантийный ремонт дорог.

Ход восстановительного ремонта дорог в Брянске, в том числе по гарантийным обязательствам, обсудили на совещании губернатора Александра Богомаза с замами.

Как сообщает региональное правительство, губернатор акцентировал внимание руководителей Брянска на том, что сезонные работы необходимо ускорить. На дорогах с интенсивным движением работы должны проводиться в ночное время.

Напомним, ранее с аналогичной рекомендацией выступили и сотрудники ГИБДД. Гарантийный ремонт дорог в Брянске обещают завершить к началу мая.