За пять дней более 10 тысяч брянцев проголосовали за объекты благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

15 апреля стартовало рейтинговое голосование за объекты для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В нём участвует 19 объектов в Брянской области, в том числе семь, расположенных в областном центре. За пять дней свой выбор уже сделали более 10 тысяч жителей региона.

В Брянске в лидеры вышла территория воинского мемориала по улице Почтовой. На втором месте — зона отдыха возле ГДК Володарского района (бывший парк БФЗ). Замыкает тройку лидеров сквер «Паровоз» по улице 2-я Аллея.

Голосование продлится до 31 мая на единой федеральной платформе — 32.gorodsreda.ru.