Более 220 тыс детей живёт на Брянщине

В Брянской области живёт более 229 тысяч детей. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребёнка в регионе.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел совещание с заместителями. О работе за 2022 год главе регионе доложила Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

В регионе живут 221 492 ребёнка, в том числе 131 544 школьника и 47 851 дошкольник. Многодетных семей в Брянской области — 13786.

Уполномоченный рассмотрела 946 обращений граждан о защите прав детей и подготовила 64 исковых заявления в суд. Вместе с правоохранители Инна Мухина 10 раз проверила организации для детей-сирот и шесть — брянскую воспитательную колонию.