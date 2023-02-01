Более 360 млн рублей потратят на модернизацию брянских учреждений культуры

В этом году на модернизацию учреждений культуры в Брянской области потратят более 360 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По нацпроекту «Культура» в Брянской области в текущем году продолжат ремонтировать и переоснащать учреждения культуры

Так в регионе модернизация коснётся шести домов культуры в сельской местности. Также капитально отремонтируют две детских школ искусств и муниципальный музей. А в Почепе уже начали строить Центр культурного развития и реконструкцию здания областного ТЮЗа.

Также в Брянске библиотеку № 1 переосностят по модельному стандарту. Для четырёх детских школ искусств купят инструменты и литературу. Новое оборудование поступит в четыре муниципальных музея и областной театра драмы имени А. К. Толстого.

На все мероприятия из бюджетов различного уровня выделят более 360 млн рублей.