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Более 360 млн рублей потратят на модернизацию брянских учреждений культуры

2023, 01 февраля 14:43 Общество
Более 360 млн рублей потратят на модернизацию брянских учреждений культуры
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В этом году на модернизацию учреждений культуры в Брянской области потратят более 360 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

По нацпроекту «Культура»  в Брянской области в текущем году продолжат ремонтировать и переоснащать учреждения культуры

Так в регионе модернизация коснётся шести домов культуры в сельской местности. Также капитально отремонтируют две детских школ искусств и муниципальный музей. А в Почепе уже начали строить Центр культурного развития и реконструкцию здания областного ТЮЗа.

Также в Брянске библиотеку № 1 переосностят по модельному стандарту. Для четырёх детских школ искусств купят инструменты и литературу. Новое оборудование поступит в четыре муниципальных музея  и областной театра драмы имени А. К. Толстого.

На все мероприятия из бюджетов различного уровня выделят более 360 млн рублей.

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