Более 800 брянских полицейских охраняли порядок на выборах

Избирательные участки на выборах 10 и 11 сентября охраняли более 800 сотрудников УМВД и Росгвардии.

В минувшие выходные в регионе прошли дополнительные выборы депутата Брянской областной Думы по Дятьковскому одномандатному избирательному округу и представительных органов власти ряда муниципалитетов.

Общественный порядок на избирательных участках области охраняли более 800 сотрудников органов внутренних дел. Помогали стражам порядка представители частных охранных организаций и дружинники. Автоинспекторы обеспечили безопасность на дорогах рядом с местами проведения выборов.

Нарушений правопорядка на выборах не было.