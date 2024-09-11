Более 900 мероприятий подготовили к годовщине освобождения Брянщины

Более 900 мероприятий подготовили к празднованию годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс службе регионального правительства.

В областном правительстве на совещании обсудили подготовку к празднованию 81-й годовщины освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков. Директор департамента культуры Юрий Сатюков отметил, что в регионе уже реализуется план мероприятий. В него вошли выставки, конкурсы, театральные постановк, концерты и, благотворительные кинопоказы. Всего в сентябре в Брянской области пройдет свыше 900 праздничных мероприятий. Также состоятся «Визиты Почета» к ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников СВО.

А 17 сентября в День освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков запланированы торжественный митинг и ритуал памяти «Мы этой памяти верны», праздничный концерт.

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