Более двух тысяч писем написали юные брянцы военным

Более двух тысяч писем написали ученики брянских школ искусств военнослужащим. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

Детские школы искусств Брянской области присоединились к Всероссийской молодежной акции «Письмо защитнику Отечества». Дети написали более двух тысяч писем участникам специальной операции. Они поздравили военнослужащих с праздником. Письма ребята украсили рисунками и георгиевскими ленточками.

А педагоги и родители собрали посылки для военных. Все послания передали в Региональный исполком Общероссийского Народного фронта, Дом волонтёров, «Zа наших 32», региональное отделение партии «Единая Россия», Центр добровольческих инициатив, штаб «Мы вместе» и близлежащие воинские части.