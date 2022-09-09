Борцы из Донбасса приехали на Всероссийские соревнования в Брянск

В турнире по спортивной борьбе, посвящённый памяти Почётного гражданина Москвы и Брянска Ивана Паристого, участвуют спортсмены из ДНР.

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе памяти И.Л. Паристого стартовали в брянском спорткомплексе спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив». В них участвуют более 120 юношей и девушек из 14 регионов. Таже на турнир приехали спортсмены из Донецкой народной республики.

«С каждым годом уровень соревнований растёт. Об этом говорят и количество участников, их мастерство и территориальная принадлежность. Радует, что в этом году в турнире памяти Паристого заявились около 20 борцов из ДНР. Со спортсменами из республики у нас партнерские отношения, они с огромным желанием приезжают соревноваться в Брянск», — сказал руководитель федерации спортивной борьбы Брянской области Николай Козлов