Брянцам обещают прямые перелеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Допуск на перелеты получила авиакомпания «ИрАэро».
Авиакомпания «ИрАэро» получила допуск на перелеты из Брянска в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Соответствующий приказ Росавиации опубликован 20 октября.
Когда именно начнутся полеты, пока неизвестно. Как сообщает группа Международного аэропорта Брянск, соседней Калуге для запуска египетских авиарейсов понадобилось 1,5 месяца.
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