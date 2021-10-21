Брянцам обещают прямые перелеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

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В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том какие существуют требования к рекламе товаров, которые продаются дистанционным способом. Какие существуют особенности рекламирования товаром при дистанционном способе их продажи, а также что относится к дистанционным продажам ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

«Ростелеком» совместно с детским технопарком «Кванториум» дал старт новому образовательному проекту «IT-семья» в Брянске. Эти курсы предполагают командное обучение интернет-грамотности представителей старшего поколения вместе с их внуками. Открытие проекта состоялось на площадке «Кванториума» 12 октября.

По оперативной информации, в январе-сентябре 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 1,55 млн тонн, что на 17,5% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

В ходе рабочей поездки Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» посетил производственные объекты Липецких городских электрических сетей, где провел встречу с коллективом.