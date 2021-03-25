Брянцам предложат на голосование 12 проектов парков и скверов

Общественные территории отремонтируют в 2022 году.

С 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе 32.gorodsreda.ru пройдет онлайн-голосование по выбору общественных территорий для их благоустройства в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает городская администрация, на голосование брянцам представят дизайн-проекты 12 парков и скверов.

Напомним, накануне голосования, 24 апреля, Брянск присоединится к Всероссийскому субботнику, организованному по инициативе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.