Брянцам предложили назвать улицы
Жителям Брянска в горадминистрации предложили назвать улицы в новом микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Управление по строительству и развитию территории приглашают жителям выбрать названия улиц в строящемся микрорайоне в Бежицком районе. Речь идёт о территории около улицы Антоновка. Там будут земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
Названия потребуются улицам, проездам и переулкам новой дорожной сети. Варианты нужно указать в специальной анкете. Ответы обработает городское управление по строительству и развитию территории.
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