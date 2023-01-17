Брянцам предложили назвать улицы

Жителям Брянска в горадминистрации предложили назвать улицы в новом микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Управление по строительству и развитию территории приглашают жителям выбрать названия улиц в строящемся микрорайоне в Бежицком районе. Речь идёт о территории около улицы Антоновка. Там будут земельные участки для индивидуального жилищного строительства.

Названия потребуются улицам, проездам и переулкам новой дорожной сети. Варианты нужно указать в специальной анкете. Ответы обработает городское управление по строительству и развитию территории.