Брянцев поздравили с Днём Победы из Италии

Брянцев с Днём Победы поздравила жительница Италии Марина Алдухова

Жительница Неаполя Марина Алдухова обратилась с жителям Брянской области в День Победы с поздравлением.

«Мы – русские которые по воле судьбы оказались за рубежом как можем так и боремся с той несправедливостью, с той ложью, которая сейчас развернулась против России. Мы как можем объясняем простым людям в Германии, Италии, Испании что всё, что показывают по евротелевидению – это всё ложь. 7 мая несмотря на все угрозы укрофашистов мы проведём в Неаполе Бессмертный полк мы не боимся никого. Нас мало, но мы как можем, так и боремся здесь в Европе», – подчеркнула Марина Алдухова.