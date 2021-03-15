Брянцев предупредили о задержке и отмене авиарейсов из-за погоды

Пассажиров просят уточнять информацию у авиаперевозчиков.

Пассажиров, вылетающих из Брянска. предупредили о возможных задержках и отменах авиарейсов.

В связи с потеплением в Брянской области установились сложные погодные условия. В ближайшие дни в регионе возможен туман, мокрый снег с дождем, гололедица и ухудшение видимости. Также синоптики прогнозируют сильный ветер.

В таких условиях возникают риски задержек и отмен авиарейсов, сообщает группа «Международный аэропорт «Брянск». Пассажиров просят отслеживать актуальную информацию на сайте выбранной авиакомпании.