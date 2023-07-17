Брянцев приглашают проголосовать за интернет в деревнях

Брянцев приглашают проголосовать за мобильную связь и интернет в отдаленных населенных пунктах. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянской области реализуют федеральный проект по устранению цифрового неравенства. Жителей приглашают проголосовать за населённые пункты численностью жителей от 100 до 500 человек, которым требуется мобильная связь 4G. Работу проведут в будущем году.

Проголосовать можно:

— до 13 августа на портале Госуслуг по ссылке https://www.gosuslugi.ru/inet

— направив в адрес Минцифры РФ (123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2) бумажное письмо Почтой России следующего содержания: «ФИО, зарегистрирован по адресу: (адрес регистрации), голосую за (полное название населённого пункта), в котором требуется провести 4G связь». Письма будут принимать до 10 сентября.