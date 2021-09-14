Брянцев призвали воспользоваться гаражной амнистией

Оформить гараж в собственность можно при соблюдении ряда условий.

В мэрии Брянска горожан призвали воспользоваться гаражной амнистией, стартовавшей 1 сентября по всей стране.

Гаражная амнистия позволяет в упрощенном порядке оформить права на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. Оформить право собственности можно при условии, что гараж является капитальным строением, возведен до 29 декабря 2004 года и не признан судом или органом местного самоуправления самовольной постройкой.

С начала года в Брянске демонтировали 165 незаконно установленных нестационарных гаражей.