Брянцу грозит пять лет тюрьмы за продажу найденных телефонов

Он нашел два телефона и продал их по дешевке прохожему на улице.

В полицию обратился 26-летний брянец, который сообщил, что выронил два телефона на улице, когда шел домой. Общая стоимость пропажи составила более 19 тысяч рублей.

Полицейские установили, что потерянные телефоны подобрал ранее судимый 43-летний местный житель. Позже он продал их прохожему за 3 тысячи рублей.

Задержанный злоумышленник причиненный ущерб возместил.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.