Брянцы будут платить за вывоз мусора меньше
Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области доводит до сведения потребителей, что с января этого года изменилась плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО.
Согласно изменениям, которые утвердило Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, в 2021 году плата за эту коммунальную услугу для населения будет составлять 77 рублей 08 копеек с человека в месяц. В прошлом году жители платили 80 рублей 03 копейки.
Квитанции с новой суммой жители региона получат в феврале.
Справочная информация:
При начислении платы за услугу по обращению с ТКО для жителей многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов на территории Брянской области используются следующие расчеты:
– годовая норма накопления ТКО в размере 2,03 куб. м в год на одного проживающего*;
– утвержденный на 2021 год единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для АО «Чистая планета» в размере 455,66 руб. за 1 куб. м. с НДС**;
Плата за услугу по обращению с ТКО на 1 проживающего в месяц равна (2,03*455,66)/12=77,08 руб.
*Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 13.12.2019 №149
**Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2020 г. № 31/1-ТКО
Напоминаем, что услуга по обращению с ТКО с 2019 года является не жилищной, а коммунальной и согласно действующему законодательству на нее распространяются все льготы, как и на другие виды коммунальных услуг.
Так гражданам, имеющим право льготы, предоставляется ежемесячная денежная компенсация.
По информации, предоставленной департаментом семьи, социальной и демографической политики, это следующие категории брянцев:
– инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
– участники Великой Отечественной войны;
– награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
– члены семей погибших инвалидов войны, участников войны и ветеранов боевых действий;
– инвалиды I, II, III групп;
– семьи, имеющие детей инвалидов;
– граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие чернобыльской и других радиационных катастроф;
– несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.
– реабилитированные лица;
– лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
Полный перечень лиц, имеющих право на льготы, Вы можете узнать в районном отделе социальной защиты.
Плата за вывоз мусора будет учитываться при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям с низкими доходами.
Назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами указанным категориям граждан осуществляется в порядке, установленном для назначения компенсации расходов на оплату других коммунальных услуг. Для этого гражданам следует обращаться в органы социальной защиты по месту жительства.