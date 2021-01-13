Брянцы будут платить за вывоз мусора меньше

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области доводит до сведения потребителей, что с января этого года изменилась плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Согласно изменениям, которые утвердило Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, в 2021 году плата за эту коммунальную услугу для населения будет составлять 77 рублей 08 копеек с человека в месяц. В прошлом году жители платили 80 рублей 03 копейки.

Квитанции с новой суммой жители региона получат в феврале.

Справочная информация:

При начислении платы за услугу по обращению с ТКО для жителей многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов на территории Брянской области используются следующие расчеты:

– годовая норма накопления ТКО в размере 2,03 куб. м в год на одного проживающего*;

– утвержденный на 2021 год единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для АО «Чистая планета» в размере 455,66 руб. за 1 куб. м. с НДС**;

Плата за услугу по обращению с ТКО на 1 проживающего в месяц равна (2,03*455,66)/12=77,08 руб.

*Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 13.12.2019 №149

**Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2020 г. № 31/1-ТКО

Напоминаем, что услуга по обращению с ТКО с 2019 года является не жилищной, а коммунальной и согласно действующему законодательству на нее распространяются все льготы, как и на другие виды коммунальных услуг.

Так гражданам, имеющим право льготы, предоставляется ежемесячная денежная компенсация.

По информации, предоставленной департаментом семьи, социальной и демографической политики, это следующие категории брянцев:

– инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;

– участники Великой Отечественной войны;

– награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

– члены семей погибших инвалидов войны, участников войны и ветеранов боевых действий;

– инвалиды I, II, III групп;

– семьи, имеющие детей инвалидов;

– граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие чернобыльской и других радиационных катастроф;

– несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

– реабилитированные лица;

– лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

Полный перечень лиц, имеющих право на льготы, Вы можете узнать в районном отделе социальной защиты.

Плата за вывоз мусора будет учитываться при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям с низкими доходами.

Назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами указанным категориям граждан осуществляется в порядке, установленном для назначения компенсации расходов на оплату других коммунальных услуг. Для этого гражданам следует обращаться в органы социальной защиты по месту жительства.