Брянцы пересаживаются с маршруток на автобусы

Муннципальному транспорту отдают предпочтение брянцы независимо от возраста и социального статуса.

В Брянске отмечается большая популярность автобусов в сравнении с маршрутками.

Пассажиры отмечают, что у автобусов более просторные салоны — это удобнее, а если надо ехать с лыжами или детской коляской, альтернативы автобусу не остается.

Отмечают они также, что водители автобусов, в отличие от коллег за рулем маршруток, более аккуратны в вопросах соблюдения правил движения, комфорта и безопасности пассажиров, поэтому реже изображают из себя Шумахеров на трассе «Формулы-1».

Власти Брянска планируют постепенно отказаться от маршруток, расширив присутствие автобусов на линии и маршрутную сеть. Поэтому автобусное предприятие активно набирает водителей и кондукторов, предлагая зарплату 20-30 тыс. рублей в месяц.