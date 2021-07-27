Брянцы победили жару эпиляцией

В областном центре бьют рекорды продажи средств для удаления волос.

Уровень продаж средств для эпиляции выросли в Брянске на 476%. Наиболее частые покупки россиян проанализировали специалисты торговой сети «Перекресток», сравнив самые жаркие дни месяца с 8 по 11 июля с более прохладным периодом с 1 по 4 июля.

Так если жители соседней Калуги в жару активно скупали товары для полива, Орла – бассейны и аксессуары, а Смоленска – презервативы, жители Брянска сделали упор на средства для эпиляции.

В целом в топ-5 самых раскупаемых товаров в жаркие дни, помимо воды, вошли охлажденные морепродукты и ракообразные, рыба собственного приготовления, готовые охлажденные блюда и аксессуары для кемпинга и занятий водными видами спорта.