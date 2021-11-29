Брянцы смогут отказаться от бумажных полисов

С 2022 года попасть на прием к врачу можно будет по регистровой записи в системе федерального фонда ОМС.

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении изменения в закон об обязательном медицинском страховании. Полис ОМС станет цифровым, россияне будут автоматически получать его при рождении или получении гражданства. Кроме того, с 2022 года россияне смогут отказаться от бумажного полиса в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС.

По словам председателя комитета областной Думы по вопросам социальной политики и здравоохранения Владимира Ковалева, такая мера позволит упростить механизм записи на прием к врачу и получить медпомощь без лишних бюрократических процедур.

«Цифровизация в системе здравоохранения и ОМС постепенно избавит граждан от необходимости иметь бумажный медицинский полис. Совсем скоро при обращении за медпомощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность. При этом полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет предоставляться по желанию человека, который сам выберет, что ему удобно», – сообщил он.

В будущем данные федерального регистра льготного лекарственного обеспечения привяжут к порталу госуслуг. Это позволит узнавать о правах на льготу и беспрепятственно ими пользоваться.

«В настоящее время заявление на выпуск полиса ОМС можно оформить в электронном виде, если есть подтвержденная учетная запись на Едином портале государственных услуг», – также отметил Ковалев.