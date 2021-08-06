Брянцы в ливень выстроились в очередь за бесплатной шаурмой

Несмотря на плохую погоду, около новой забегаловки уже выстроились толпы желающих воспользоваться акцией.

Новое заведение «Непростая шаурма», которое 6 августа открыли на Кургане Бессмертия в Брянске, составит конкуренцию ближайшим кафе быстрого питания. Это подтверждает опубликованное в соцсетях фото одного из брянцев, на котором видно, что в первый день работы «шаурмячной» толпы людей готовы стоять под дождем, чтобы получить бесплатную шаурму.

Опубликованное фото вызвало немало эмоций у жителей Брянска. Одни пользователи признают щедрость руководителя нового заведения, а другие сомневаются в хорошем качестве шаурмы.