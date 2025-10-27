Брянец получил условное наказание за хищение денег с чужих счетов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о краже с банковского счёта и вовлечение несовершеннолетнего в преступление. На скамье подсудимых оказался 19-летний житель Стародубского района.

В ноябре 2024 года молодой человек через банковское приложение получил доступ к банковскому счету знакомой. Он перевёл себе около трёх тысяч рублей.

В декабре 2024 года фигурант привлёк к хищению 10-летнего знакомого. Мальчик установил на телефон приложение «Сбербанк Онлайн» и ввел паспортные данные посторонней гражданки. Подельники похитили с чужого счёта более 1300 рублей.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы.