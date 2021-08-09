Брянец пожаловался на халатность врачей в психоневрологическом диспансере

Прошло 15 минут после начала приема, но в кабинет еще никого не впустили. В тесном коридоре образовалась целая толпа людей.

В соцсетях брянец опубликовал фото, на котором видно, что в психоневрологическом диспансере люди не соблюдают социальную дистанцию в тесном коридоре, также не у всех надета маска на лице.

Как рассказывает автор фото, прием начался в 9:00, а в 9:15 еще никого не впустили в кабинет. Все больше людей приходят занять очередь, но на прием никто не проходит.