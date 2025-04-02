Брянск развивает таланты: как программа «Я в деле» меняет будущее молодёжи

Седьмой сезон программы «Я в деле» стартовал в Брянске, собрав в БГИТУ молодых людей, мечтающих о собственном бизнесе.

Собравшихся приветствовал лидер брянского отделения партии «Новые люди» Сергей Горелов, который напомнил, что программу «Я в деле» одобрили на высшем уровне: проект, некогда региональный, теперь функционирует в 72 субъектах РФ.

«Наша цель – создать среду, где молодежь может безопасно пробовать себя в предпринимательстве», – рассказала нашим коллегам из МК-Брянск Евгения Ефремкина, возглавляющая программу в Брянской области. По ее словам, образовательные курсы, экспертная поддержка и сообщество единомышленников становятся мощным трамплином для начинающих бизнесменов.

Предыдущий сезон показал впечатляющие результаты: из сотни студентов, прошедших обучение, 70 защитили проекты. Было сформировано 14 команд, разработавших самостоятельные бизнес-идеи.

Участникам нового набора обещают бесплатные курсы по созданию бизнеса с нуля, персональных наставников, обратную связь от действующих топ-менеджеров и доступ к всероссийскому сообществу студентов-предпринимателей.