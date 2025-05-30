Брянск знает правду: мороженое детям надо дарить не только в праздники

В преддверии Международного дня защиты детей на территории Комплексного центра Володарского района состоялось яркое мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. Особым гостем праздника стал председатель районной территориальной депутатской группы Володарского района Игорь Болунёв.



«Российские дети, дети Брянщины живут в самой счастливой стране, где забота об их жизни и здоровье не пустые слова», – поделился Игорь Болунёв, отметив масштабную работу руководства на всех уровнях по созданию комфортных условий для подрастающего поколения.



Депутат подчеркнул впечатляющие изменения в инфраструктуре Брянска и области: «В нашем регионе активно строятся современные спортивные объекты, ледовые дворцы, бассейны. Городские дворы преображаются благодаря качественным и безопасным игровым комплексам, которых раньше просто не было».



Праздник для особенных детей получился по-настоящему душевным – ребята с удовольствием участвовали в конкурсах и мастер-классах, их развлекал ростовой медведь, а представители старшего поколения исполнили любимые детские песни под баян. Завершилось мероприятие сладким угощением – все дети и родители получили мороженое.