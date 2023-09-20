Брянская артистка прошла отбор в Школу художественного театра

Артистка Брянского театра драмы прошла отбор в Выездную школу художественного театра в Подмосковье. Об этом рассказали в региональном департаменту культуры.

Выездная школа художественного театра стартует на этой неделе в творческой резиденции «Актер» в городе Руза Московской области. В предварительном отборе участвовали около трехсот человек. В финал прошли лишь 36 молодых профессиональных актеров со всей России. Среди них и артистка Брянского областного театра драмы имени Толстого Татьяна Зезюля.

Для участников подготовили мастер-классы, встречи и круглые столы, занятиях по актерскому мастерству и сценической речи. Также они отрепетируют пьесу «Три сестры» Антона Павловича Чехова. Наставниками станут столичные актеры, постановщики и педагоги: Игорь Золотовицкий; Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Александр Домогаров.

В этом году мероприятие приурочили к трём юбилеям: 125-летие Московского Художественного театра, 160-летие со дня рождения родоначальника русского психологического театра Константина Станиславским и 80-летие Школы-Студии МХАТ.