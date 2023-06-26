Брянская делегация почтила память погибших воинов в Гомеле

Делегация из Брянской области почтила память погибших воинов у Вечного огня в Гомеле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Делегации Брянской области приехала в Гомель на фестиваль «Славянское единство». После этого делегация почтила память погибших воинов. В братской могиле мемориального комплекса «Вечный огонь» похоронены воины и партизаны, погибшие на полях сражений Великой Отечественной войны. К Вечному огню делегация из Брянской области возложила цветы и почтили минутой молчания павших защитников.