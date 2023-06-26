Брянская делегация поучаствовала в открытии лагеря «Дружба»

Брянская делегация поучаствовала в открытии Международного лагеря «Дружба» в Гомеле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В рамках Международного фестиваля славянских народов «Славянское единство — 2023» в Гомеле открылся молодежный лагерь «Дружба». На открытиии председатель Гомельского облисполкома Ивана Крупко и заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко пообщались с молодежью.

«Какими мы хотим видеть вас? Будьте лучше нас во всем! Берегите память о прошлом так, как бережем ее мы. Мы хотим, чтобы вы сохранили и приумножили трудовые и героические подвиги наших предков, унаследовали их характер, стойкость и духовное величие, продолжили славные традиции радушия и гостеприимства наших братских народов!» – от имени главы региона обратился к участникам Николай Симоненко

Участники лагеря обменялись опытом в государственной молодежной политики, развитии добровольчества, организации творческих лабораторий и спортивных состязаний, военно-патриотического воспитания и пропаганды здорового образа жизни.