Брянская груша-кормилица борется за звание «Дерево года»

Брянская груша-кормилица из деревни Коростель борется за звание «Дерево года». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

На Всероссийском конкурсе «Российское дерево года 2023» Брянскую область представляет груша, произрастающая на территории поместья крестьян Хлусовых в деревне Коростель Брасовского района. Ей уже более двухсот лет. Хотя плодовые деревья редко живут более 80 лет.

Груша-кормилица — это живой памятник деревни. Она помогла семье пережить тяжелые военные и послевоенные годы.

Голосование за главное дерево страны продлится до 1 августа на сайте Национального конкурса «Российское дерево года 2023». Брянская груша Представлена под номером 58.