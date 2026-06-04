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Общество

Брянская область представила два проекта на конкурсы Росмолодёжи

2026, 04 июня 09:39
Брянская область представила два проекта на конкурсы Росмолодёжи
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Брянская область представила два проекта на конкурсы Росмолодёжи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Накануне в Москве в Федеральном агентстве по делам молодёжи прошла защита проектов в рамках конкурсов «Регион для молодых» и «Регион добрых дел». Они проходят по национальному проекту «Молодёжь и дети» 

Брянская область приняла в этих конкурсах участие впервые. Представлять проекты приехали врио губернатора региона Егор Ковальчук, замгубернатора Виталий Свинцов, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту облдумы Александр Постоялко, начальник управления молодежной политики Александр Ермаков, учащийся Брянской кадетской школы им. Героя России Шкурного Федор Симоненко, активисты Движения Первых, студотрядов, Юнармии и волонтёры.

Первый проект называется «Свое. Родное. Лучшее». Он рассказывает о создании в центре Брянска современного многофункционального молодёжного пространства. А на всероссийский конкурс лучших практик поддержки и развития добровольчества «Регион добрых дел» представлена программа, которая поможет улучшить инфраструктуру развития добровольческой деятельности.

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