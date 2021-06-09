Брянская полиция раскрыла кражу мобильного телефона

Злоумышленница сдала похищенный гаджет в ломбард.

Об этом стало известно в ходе следствия жителю Фокинского района Брянска, который обратился в полицию с заявлением о пропаже мобильного телефона. По сообщению пресс-службы областного УМВД, устройство исчезло из его квартиры.

Незадолго до исчезновения супруга потерпевшего обращалась к 25-летней соседке, чтобы та сходила в магазин за продуктами. Оказалось, девушка взяла лежавший на стиральной машинке гаджет в тот момент, когда женщина вышла в другую комнату. Похищенный телефон злоумышленница, не имевшая прежде проблем с законом, отнесла в ломбард.

Подозреваемая в краже полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб – 5500 рублей. Возбуждено уголовное дело. Воровке грозит до 5 лет лишения свободы.