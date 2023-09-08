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Брянская семья получила медаль «Родительская слава»

2023, 08 сентября 11:22 Общество
Брянская семья получила медаль «Родительская слава»
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Брянская многодетная семья получила медаль ордена «Родительская слава». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей он отметил многодетную семью из Брянска.  

Иван и Марина Жаворонковы воспитывают сына и трех дочерей.  Они  награждены медалью ордена «Родительская слава». 

Иван Николаевич работает в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области. А Марина Александровна – врач-пульмонолог Брянской городской больницы № 1.

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