Брянская «Зарянка» победила в Сочи

Еще семь смолян умерли от коронавирусных осложнений По данным на 6 июля, на территории Смоленской области число летальных случаев среди коронавирусных больных достигло 1150. За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли семь человек 82 смолянина выздоровели за минувшие сутки. Общее число выздоровевших жителей Смоленской области достигло 32 077. К 6 июля число заболевших увеличилось на 263. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали

Погрузка черных металлов в Смоленской области увеличилась в два раза в июне По оперативной информации, в январе – июне 2021 года погрузка черных металлов на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 78 тыс. тонн, что выше аналогичного уровня прошлого года на 20,8%. Смоленский регион показывает устойчивую динамику роста объёмов погрузки черных металлов. Только в июне погрузка черных металлов в Смоленской области увеличилась в два раза

Больше половины железнодорожников МЖД прошли вакцинацию против Covid-19 На Московской железной дороге проходит кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции «Covid-19». На сегодняшний день первым компонентом отечественной двухкомпонентной вакцины «Спутник V» привиты 45436 работника столичной магистрали, что составляет 60,5% от общего числа сотрудников МЖД. Вторым компонентом вакцинированы 40834 человека. В первую очередь прививку делают сотрудники, обеспечивающие безопасность движения поездов – проводники пассажирских вагонов, диспетчеры,

Наша Хатынь 22 июня в Вяземском районе открыли обновлённое памятное место, связанное с трагическим событием времен Великой Отечественной войны. Обгоревший оконный проём, кирпичная труба, памятный камень, таблички, скамейка и декоративная площадка из бордюрного камня, брусчатки и гравия – так теперь выглядит мемориальный комплекс в районе урочища Пастиха. В феврале 1942 года оккупанты уничтожили все дома в деревне

Незабытый герой. В областном центре открыли первый в России памятник генералу Лукину Памятник генерал-лейтенанту появился на пересечении улиц Кутузова и Лукина, где почти 80 лет назад шли кровопролитные бои за Смоленск. Его установили в рамках проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается…». Путь военачальника Михаил Фёдорович Лукин – военачальник, за спиной которого три войны – Первая мировая, гражданская и Великая Отечественная. В памяти смолян он навсегда останется командующим