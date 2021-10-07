Брянские чиновники оставили инвалида I группы без лекарства

В течение месяца пожилая женщина не могла получить льготный «Мексидол».

Жительница Жирятинского района пожаловалась в прокуратуру на нарушение закона о лекарственном обеспечении. В августе женщина обратилась в аптеку с рецептом на льготный препарат «Мексидол» для своей матери, инвалида I группы, но получить лекарство она не могла в течение месяца.

Прокуратура внесла представление директору департамента здравоохранения Брянской области. Только после этого лекарство доставили женщине-инвалиду.