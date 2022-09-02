Брянские депутаты вышли на субботник

Депутаты, сотрудники аппарата Брянской областной Думы поучаствовали в общеобластном субботнике.

В Брянской области проходит месячник благоустройства в рамках подготовки к празднованию 79-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. На уборку улиц Брянска вышли и народные избранники.

Депутаты и сотрудники аппарата областной Думы привели в порядок территорию у сквера около памятника воинам-интернационалистам, ландшафтный парк «Звездный» и овраг рядом с Губернаторским Дворцом детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина. Они покрасили бордюры, убрали мусор и опавшую листву, а также навели порядок.