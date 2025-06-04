Брянские девятиклассники сдали обязательный экзамен по математике

Свыше 12 тысяч брянских девятиклассников сдали обязательный экзамен по математике. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Накануне для девятиклассников Брянской области прошёл первый обязательный экзамен. Математику сдали свыше 12,7 тысяч выпускников. Этот предмет нужен для получения аттестата об основном общем образовании.

В 100 экзаменационных пунктах на базе школ за процессом следили общественные наблюдатели. Экзамены прошли без нарушений.

«Если в начале экзамена чувствовалось напряжение, то в течение следующих 10 минут все серьёзно включились в работу, соблюдали тишину, благодаря чему была создана комфортная атмосфера. Несмотря на то, что задания в этом году были сложные, все смогли справиться».

– поделился впечатлениями девятиклассник Красногорской школы № 1 Станислав Бордовский.

Результаты станут известны до 18 июня.