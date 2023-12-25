Брянские энергетики отметили профессиональный праздник

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком Контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») во второй раз открыл горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 29 декабря 2023 года. Проект реализован при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

В период новогодних праздников и рождественских каникул холдинг «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда между Брянском, Новозыбковом и Москвой.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную подведению итогов деятельности Обществ за 2023 год и планам на предстоящий период. Мероприятие состоялось в Москве при поддержке Информационного агентства ТАСС. Очно и в режиме онлайн присутствовали более 100 представителей федеральных и региональных СМИ.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».