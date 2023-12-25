Брянские энергетики отметили профессиональный праздник

Брянские энергетики получили награды в профессиональный праздник. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В Хрустальном зале правительства Брянской области прошло торжественное мероприятие в честь Дня энергетика. В зале собрались сотрудники профильных предприятий и ветераны отрасли.
Работников энергетического комплекса поздравили заместитель губернатора Николай Симоненко, спикер Валентин Суббот, первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Государственной Думы Николай Валуев и глава Брянска Марина Дбар. За вклад в развитие топливно-энергетического комплекса региона лучшие сотрудники получили государственные награды. А ветеранам вручили памятные подарки.
Творческие коллективы подарили номера виновникам торжества.
21.12.2023 14:53
Железнодорожники организовали для юных смолян обзорную экскурсию на новогоднем поезде
Накануне новогодних каникул железнодорожники организовали для воспитанников СОГБУ «Детского дома «Гнездышко» из Смоленска обзорную экскурсию на празднично украшенном рельсовом автобусе РА2-106. Во время поездки Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам подарки, о которых они ранее просили в письмах, адресованных главному зимнему волшебнику. Кроме того, в игровой форме детям напомнили правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре,
20.12.2023 11:33
Время добрых дел
В Смоленске стартовала благотворительная акция. На минувшей неделе в Смоленской областной Думе по сложившейся доброй традиции в преддверии новогодних и рождественских праздников открылась благотворительная выставка-ярмарка «От сердца к сердцу». Отклик в сердцах Организатором мероприятия выступили областная Дума, Смоленская областная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск», региональное отделение партии «Единая Россия», Смоленская епархия Русской православной церкви. В акции приняли участие учащиеся образовательных и социальных учреждений, воспитанники домов творчества,