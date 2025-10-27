Брянские фотографы стали финалистами всероссийского конкурса памяти ветерана Великой Отечественной войны Николая Костылева.

С 2016 года в России проводят конкурс чёрно-белой фотографии. Он посвящён памяти журналиста и фотографа, ветерана Великой Отечественной войны Николая Костылева.

В этом году конкурс прошёл в 16-й раз. В пяти номинациях фотохудожники из разных уголков страны представили 1600 работ.

В номинации «Свободная тема» победителями и призёрами стали члены фотоклуба «Брянская улица». Жюри высоко оценило работу «Выбор» и серию «Баскетбол» Светланы Логиновой. Также признание заслужили фотографии «Старое село», «У причала», «На теплоходе музыка играет», «На задворках», «Студент» и пейзажи Тамары Цилиакус.

Фото: Логинова Светлана «Баскетбол»