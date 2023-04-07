Брянские инспекторы помогли починить школьный автобус

Брянские инспекторы ГИБДД помогли починить школьный автобус, сломавшийся на трассе. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Инспекторы ДПС Александр Сорокин и Владислав Ходунов несли службу на трассе в Брянской районе. На обочине они заметили школьный автобус. В салоне были дети.

Водитель пояснил стражам порядка, что у транспортного средства проблемы с аккумулятором.

Автоинспекторам удалось завести автобус. Затем на патрульном автомобиле они сопроводили его до ближайшего остановочного пункта. Там они стали ждать другой автобус на замену неисправному. Время провели с пользой: полицейские провели для школьников краткий урок по безопасности дорожного движения.

Пересадив ребят в другой автобус, экипаж ДПС вернулся к несению службы.