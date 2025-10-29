Брянские исследователи победили на международном конкурсе «Таланты XXI века». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

На базе оздоровительного комплекса «Литвиново» в Московской области прошёл международный конкурс научно-технического творчества «Таланты XXI века». В семи направлениях свои изобретения и проекты представили 229 школьников из России и Республики Беларусь.

В команду Брянской области вошли воспитанники Детского технопарка «Кванториум» Брянска и Центра цифрового образования «АЙТИ-куб» Дятьково. В номинации «Техническое творчество» с проектом «Прототип роботизированной транспортно–боевой гусеничной платформы –тягача с дистанционным управлением» победу одержал Степан Самусев. В номинации «Медиатехнологии» первой стала Ангелина Короткова. Она представила проект «Хрустальная империя Мальцовых в городе Дятьково: Возрождение наследия через медиатехнологии».