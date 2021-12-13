Брянские медики готовы к приходу омикрона

Об этом заявили чиновники из правительства региона и Роспотребнадзора.

В Брянской области подготовились к появлению нового штамма омикрон.

По словам руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Людмилы Трапезниковой, «уже составлен основной план борьбы с ним, усилен надзор на границе».

Директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов сообщил на заседании оперативного штаба, что для приезжих из эпиднеблагополучных стран подготовили изолятор на базе Брянской областной инфекционной больницы.

Тех, кто контактировал с заболевшими, поместят в отдельно стоящее третье терапевтическое отделение Брянской городской больницы № 4, где для этих целей выделили 41 койку.

От аэропорта Брянск до медицинских учреждений пациентов с подозрением на омикрон будут доставлять ковидные бригады скорой медицинской помощи.

Галаганов заверил, что в медицинских учреждениях амбулаторного и стационарного звена лекарства и средства индивидуальной защиты имеются в достаточном объеме.

«Все проходит в штатном режиме», – заключил он.