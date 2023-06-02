Брянские одиннадцатиклассники сдали второй обязательный экзамен

Более пяти тысяч брянских одиннадцатиклассников сдали второй обязательный экзамен по математике. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В первый день лета более 5 тысяч выпускников Брянской области сдали единый государственный экзамен по математике. На профильный уровень зарегистрировались более 2550 участников. А базовую математику выбрали 2497 человек.

В регионе работали 50 пунктов проведения экзаменов в школах и один на дому.

Математика является вторым обязательным предметом для получения аттестата.