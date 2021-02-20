Брянские полицейские изъяли 27 единиц оружия и 134 боеприпаса

Семь брянцев разоружились добровольно.

Брянские полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Только за сутки правоохранители выявили 44 факта незаконного оборота оружия и боеприпасов.

По 14 из них возбуждены уголовные дела, по 17 назначено проведение исследований, по их результатам будут приняты процессуальные решения. Семь брянцев добровольно сдали оружие и боеприпасы.

Из незаконного оборота полицейские изъяли 27 единиц оружия, не состоящего на учете, 134 единицы боеприпасов различного калибра, а также шесть различных частей к оружию.