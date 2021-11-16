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Брянские полицейские не уполномочены проверять QR-коды в торговых центрах

2021, 16 ноября 13:40 Общество
Брянские полицейские не уполномочены проверять QR-коды в торговых центрах
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В региональном УМВД прокомментировали новые ограничения.

В УМВД России по Брянской области напомнили об ответственности за использование поддельных QR-кодов и сертификатов о вакцинации и прокомментировали введение новых ограничений на территории региона.

С 15 ноября в Брянской области возобновили работу предприятий общественного питания, объектов розничной торговли и оказания услуг при условии допуска посетителей в помещения площадью более 100 квадратных метров при наличии у QR-кода, сертификата либо справки о вакцинации, о перенесенном заболевании, либо ПЦР-теста.

Ограничения не распространяются на аптеки, объекты торговли, реализующие товары первой необходимости и товары для детей, а также на объекты розничной торговли, площадь которых менее 100 квадратных метров.

Проверка QR-кодов и контроль за допуском посетителей на названные объекты не входит в полномочия сотрудников полиции, отметили в УМВД.

В свою очередь полицейские продолжат контролировать соблюдение правил поведения в общественных местах, установленных правительством Брянской области.

При выявлении фактов изготовления или использования поддельных QR-кодов, сертификатов и других документов нарушителям грозит уголовная ответственность.

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