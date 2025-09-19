Брянские полицейские подарили велосипед жителю приграничья

Брянские полицейские подарили велосипед жителю приграничного посёлка Суземка. Историей о неравнодушии сотрудников силовых ведомств поделились в региональном УМВД.
19-летний Леонид из посёлка Суземка каждый день преодолевал на старом велосипеде 12 километров, чтобы добраться от дома до работы на хлебозаводе. Его путь проходил мимо блокпоста, где несут службу правоохранители. Полицейские подружились с юношей, интересовались его жизнью и подвозили домой, когда ломался его велосипед.
Не так давно транспорт совсем вышел из строя. Парень стал ходить на работу и обратно пешком. Сотрудники заставы решили его порадовать.
Утром они встретили Леонида перед сменой и подарили ему новый скоростной велосипед. Молодой человек был искренне рад презенту и благодарен правоохранителям.
