Брянские росгвардейцы спели под окнами областной детской больницы

Военные музыканты исполнили известные композиции из мультфильмов.

Военный оркестр Управления Росгвардии выступил перед пациентами Брянской областной детской больницы. Росгвардейцы исполнили известные мелодии из мультфильмов, а также зарубежную и отечественную классику. Военные музыканты выразили признательность медикам и пожелали скорейшего выздоровления детям.

«Мы хотели подарить положительные эмоции маленьким пациентам, которые находятся на лечении и зачастую вдали от своих родных и надеемся, что у нас это получилось», – рассказал военный дирижер майор Никита Иванов.

Брянская областная детская больница – это центр реабилитации детей-инвалидов, стационар, поликлиника, сурдологический кабинет, клинико-диагностическая лаборатория. В круглосуточном стационаре на полную мощь работают пульмонологическое, травматологическое, хирургическое, отоларингологическое и офтальмологическое отделения.