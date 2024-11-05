Брянские школьники побывали на экскурсии в Думе в преддверии Дня народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Заместитель председателя комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту Брянской облдумы Вячеслав Губанов встретился со школьниками, проживающими в ТОС «Малое Кузьмино». Мероприятие приурочили ко Дню народного единства. Депутат рассказал подросткам о становлении парламентаризма в регионе и особенностях работы думы. Для школьников также прошла экскурсия, где лнт познакомились с историей регионального парламента.