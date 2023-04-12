Брянские школьники смогут отдохнуть в 18 загородных лагерях

Школьники смогут отдохнуть в 18 загородных лагерях Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

19 апреля в многофункциональных центрах по месту жительства начнут принимать заявления на предоставление путевок в загородные лагеря Брянской области. Этим летом откроют 12 оздоровительных и шесть лагерей санаторного типа.

Два из них приписаны к Брянску. Так, в оздоровительном лагере «Искорка» отдохнут 840 ребят – 210 в смену. А оздоровительный комплекс «Лесной» посетят 2 440 детей.