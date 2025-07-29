Брянские спасатели состязались в скоростному маневрированию на автоцистернах. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Соревнования по скоростному маневрированию на пожарной автоцистерне прошли в Брянске. Участвовали в состязании водители пожарно-спасательных подразделений брянского МЧС. Они выполняли упражнения «круг», «змейка», «гараж», «тоннельные ворота» и линия «стоп». Водители продемонстрировали навыки маневрирования в ограниченном пространстве, построения оптимальной траектории, оценки дистанции и габаритов автомобиля.

Победу в соревнованиях одержал Дмитрий Геращенков из пожарно-спасательной части №4. Также на пьедестал почёта также поднялись Данил Ерошенко из специализированной пожарно-спасательной части ФПС и Олег Ермакову из пожарно-спасательной части №19.