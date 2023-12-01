Брянские студенты завоевали пять наград на Международной олимпиаде

Студенты Брянского областного колледжа искусств завоевали пять наград на Международной олимпиаде «Музыка – душа моя». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Свердловском мужском хоровом колледже в Екатеринбурге прошла Девятая Международная олимпиада по музыкальной литературе и слушанию музыки «Музыка – душа моя». В ней участвовали таланты из России, Белоруссии, Китая, Кыргызской Республики и Республики Молдова.

Регион представили студенты Брянского областного колледжа искусств специальностей «Теория музыки» и «Фортепиано». Они продемонстрировали музыкальную эрудированность, и высокий уровень знаний. Они выступали в номинациях «Музыкальный эрудит» и «Исследователь музыки».

Ксения Долгачёва стала обладателем Гран-При. Дипломы лауреатов 1 степени получили Илья Башурин, Ксения Цыганкова и Ольга Овсяникова. А Ксения Патенко стала лауреатом 2 степени.